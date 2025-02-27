قصي خولي عن مسلسل القدر: أضاء زوايا خفية في الروح  

قصي خولي: مسلسل القدر رحلة استثنائية

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مسلسل القدر

تجربة درامية سابقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 11:51 صباحاً - استطاع مسلس "" أن يحجز لنفسه مقعداً مميزاً بداخل قلوب جمهور الدراما، فعلى على مدار 45 حلقة أخذهم إلى رحلة مليئة بالتشويق واللحظات الصعبة، ولكن في نهاية المطاف جاءت الحلقة الأخيرة منه سعيدة ومبهجة وذلك بعد زواج "نور" الفنانةمن "زيد" الفنان، وهي النهاية التي جاءت مرضية للكثير من متابعيه.الردود الواسعة والايجابية التي حققها المسلسل دفعت النجم قصي خولي أن يبدي رأيه في العمل برمته من خلال منشور له عبر صفحته على " انستغرام"، مؤكداً من خلاله بأن القدر ليس عملاً درامياً مثل غيره بل كان مرآة تعكس عمق الحياة التي نعيشها، وأيضاً أضاء زوايا خفية في الروح، منوهاً بأن المسلسل حمل رسائل عدة في مضمونه أبرزها بأن الحياة لا تتوقف عند الخسارة كما يعتقد الكثيرون وأن الحب الذي يحلم به البعض ولم يحصل عليه في النهاية لا يمكن أن يموت وغيرها من الرسائل الأخرى الإيجابية بمضمون قصة العمل.وحرص قصي على توجيه رسالة شكر لكل القائمين على هذا العمل والذي استمر في تصويره قرابة الـ 5 اشهر، معتبراً اياه رحلة استثنائية بكل تفاصيله.مسلسل "القدر" مأخوذ من المسلسل "يوم كتابة قدري" الذي يعد من الأعمال الدرامية التركية الناجحة، وتدور أحداث النسخة العربية منه حول "تالا" ديما قندلفت والتي تقوم بمحاولات عدة للإنجاب ولكنها تفشل، لتقرر اللجوء إلى طريقة أخرى غير تقليدية لحماية زوجها (زيد) قصي خولي ووضع حد لانتقادات عائلته لها، فتستعين بأم بديلة.وشارك في بطولة نسخته العربية عدد آخر من النجوم وهم رندة كعدي ومارينال سركيس ورانيا سلوان وفارس ياغي ووسام برق، ووسام حنا وبيار داغر وميلاد يوسف وفيكتوريا عون وغيرهم.يمكنكم قراءة ...رزان جمّال لـ"الخليج 365": نور في مسلسل "القدر" غيرت حياتيوكانت آخر التجارب الدرامية للفنان قضي خولي في موسم دراما رمضان 2023 ، من خلال مسلسل "وأخيراً" والذي دارت أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وتدور أحداثه حول بطلة المسلسل نادين نسيب نجيم والتي تجسد شخصية "خيال" السيدة اليتيمة صاحبة الشخصية القوية، والتي تمتلك ماضياً مخيفاً عمن حولها وأبرزهم حبيبها "ياقوت" والذي يجسد شخصيته قصي خولي.وشارك في بطولة المسلسل عدد آخر من النجوم وهم منى واصف وعدد من الفنانين، والمسلسل من إنتاج شركة صادق الصباح وإخراج أسامة الناصر.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».