ميرنا وليد - بيروت - تعرض النجم العالمي ويل سميث للإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ظهر وهو يلامس إحدى المغنيات حين رقصهما على المسرح رغم زواجه.
الا ان ويل سميث لم يعلّق على هذه التعليقات.
على صعيد آخر اشعل ويل سميث حماس الجمهور، حول وجود تكملة لفيلمه الشهير Hancock، الذي هو قيد العمل، ويريد من النجمة العالمية زيندايا أن تجسد دورًا في الفيلم.
وظهر ويل سميث بشكل مفاجئ في البث المباشر لـ xQc، وأجاب عن بعض أسئلة المعجبين، قائلاً: "هناك فكرة رائعة حقًا عن هانكوك 2، لم نتحدث حتى عن ذلك".
كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث يتعرض للإنتقادات بسبب تصرفه مع مغنية-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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