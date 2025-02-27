ويل سميث يتعرض للإنتقادات بسبب تصرفه مع مغنية-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرض النجم العالمي ويل سميث للإنتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، اذ ظهر وهو يلامس إحدى المغنيات حين رقصهما على المسرح رغم زواجه.



الا ان ويل سميث لم يعلّق على هذه التعليقات.

على صعيد آخر اشعل ويل سميث حماس الجمهور، حول وجود تكملة لفيلمه الشهير Hancock، الذي هو قيد العمل، ويريد من النجمة العالمية زيندايا أن تجسد دورًا في الفيلم.

وظهر ويل سميث بشكل مفاجئ في البث المباشر لـ xQc، وأجاب عن بعض أسئلة المعجبين، قائلاً: "هناك فكرة رائعة حقًا عن هانكوك 2، لم نتحدث حتى عن ذلك".