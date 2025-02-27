ميرنا وليد - بيروت - قبل أيام قليلة من بدء الموسم الرمضاني نشرت الكاتبة نادين جابر على صفحتها الخاصة مشاهد من مسلسل "بالدم" من كتابتها وإنتاج شركة إيغلز فيلمز وإخراج فيليب أسمر.

العمل من بطولة ماغي بو غصن ومجموعة كبيرة من الممثلين والممثلات منهم بديع أبو شقرا وباسم مغنية وجيسي عبدو وسينتيا كرم وماريلين نعمان وسمارة نهرا ورفيق علي أحمد وإلسي فرنيني وغيرهم. وعلقت نادين على الفيديو قائلة: "انشاءالله تحبوا شخصيات "بالدم" قد ما انا حبّيتن". وقد كشفت ماغي بو غصن سابقاً على حسابها الخاص أنها ستحمل اسم "غالية" في مسلسل "بالدم".

كانت هذه تفاصيل خبر قبل أيام من بدء عرضه نادين جابر تنشر مشاهد من مسلسل "بالدم" وهذا ما تمنته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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