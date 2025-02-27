هيث ليدجر كان يلعق شفتيه خلال أداء دور Joker.. لن تتوقعوا السبب وراء هذا التصرف

ميرنا وليد - بيروت - يعد أداء هيث ليدجر بدور الجوكر في فيلم The Dark Knight أحد أكثر العروض تأثيرًا على الإطلاق، لكن ميزة الجوكر المميزة المتمثلة في لعق شفتيه لم تكن مكتوبة في النص.



في الفيلم الوثائقي لهيث ليدجر لعام 2017 بعنوان "I Am Heath Ledger"، استمرت الندبات الاصطناعية التي ارتداها ليدجر بالسقوط، فبدأ ليدجر بلعق الندوب بشكل معتاد للتأكد من أنها لا تزال في مكانها.

ومع مرور الوقت، أصبح لعق هيث سلوكًا للجوكر وهو جزء لا يتجزأ من الشخصية، حيث يقول الكثير من الناس أن هذه "التشنج اللاإرادي" أضافت صفة مثيرة للأعصاب تشبه السحلية إلى "أمير الجريمة المهرج".