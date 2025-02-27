برسالة حب و تقدير..أيمن قيسوني يعايد زوجته نسرين زريق في يوم ميلادها

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل ومقدم البرامج المصري أيمن قيسوني زوجته الفنانة اللبنانية نسرين زريق بمناسبة عيد ميلادها من خلال مجموعة صور و أوقات مميزة جمعتهما، شاركها عبر حسابه الخاص مع متابعيه، و علق عليها بكلمات من الحب و التقدير بالقول: "

في مثل هذا اليوم بالذات، منذ عدة سنوات (ولكن ليس كثيرًا)، قرر الكون أن العالم يحتاج إلى المزيد من الجمال، والمزيد من الضحك، والقدر المناسب من المواقف.

وهكذا ولد نجم – أنت! منذ تلك اللحظة فصاعدًا، أصبح العالم أكثر إشراقًا وإضحاكًا، وبالتأكيد أكثر إثارة للاهتمام.

تقدم سريعًا إلى اليوم الذي قررت فيه بأعجوبة أنني كنت زوجًا ماديًا (ما زلت غير متأكد من كيفية تحقيق ذلك)، وأصبحت حياتي أفضل وأكثر سعادة، ودعونا نكون صادقين… أصبحت أكثر تنظيمًا منذ ذلك الحين. أنا الرجل الأكثر حظاً على قيد الحياة – مبارك؟ قطعاً. شاكر؟ كل يوم. دفع ثمنها؟ حسنًا... دعنا نقول فقط أنني تعلمت أن عبارة "نعم يا عزيزي" هي عبارة مفيدة جدًا!

هذا العام هي المرة الأولى التي لا أكون فيها معك في عيد ميلادك، ولا أستطيع أن أخبرك كم أفتقد وجودي هناك للاحتفال بك. لكن لا تقلق، سأعوضك عن ذلك... لأنني أحبك، لأنك تستحق ذلك، ولأنني أود أن أعيش حتى أرى الذكرى السنوية القادمة لنا.

أنت صديقي المفضل، وحبي، والشخص الذي يجعلني أضحك حتى عندما أتظاهر بالجنون. لذلك، اليوم، حتى من بعيد، أحتفل بك - بدفئك، وروح الدعابة لديك، ولطفك، والطريقة التي تجعل بها الحياة أفضل بكثير بمجرد تواجدك فيها.

عيد ميلاد سعيد يا حبي. أفتقدك، وأحبك، ولا أستطيع الانتظار لتعويضك قريبًا.

لك إلى الأبد!".

