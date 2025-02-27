درة التونسية تستعرض مجموعة من الإطلالات الرائعة التي إعتمدتها في الفترة الأخيرة- بالصور

ميرنا وليد - بيروت - شاركت الممثلة درة التونسية مجموعة من الصور مع متابعيها عبر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي، أظهرت من خلالها مجموعة من الإطلالات الرائعة التي إعتمدتها خلال الفترة الأخيرة، بين أطلالت أنيقة و فساتين راقية و مميزة، بالإضافة إلى الإطلالات الكاجوال ذات الطابع الصيفي و الربيعي.



و كانت قد شاركت الممثلة درة التونسية، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي، مجموعة صور جديدة لها، وأرفقتها بتعليق تضمن رسالة غامضة.

وكتبت درة في تعليقها على الصور: "الأنيق هو أن يكون لديك الكثير لتقوله، لكنك تختار أن تبقى صامتاً أمام الحمقى".

وأثار منشور درة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين، الذين تساءلوا عن الشخص المقصود بكلامها، كما أثنوا على أناقة درة وجمالها وأسلوبها الراقي، وتمنوا لها النجاح والتألق دائماً.

