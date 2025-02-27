ياسمين عبد العزيز تشعل أجواء “وتقابل حبيب” بلقطات طريفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو طريفاً كشفت من خلاله أجواء تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل.

وظهرت ياسمين في الفيديو مع الفنانتين إيمان السيد وبدرية طلبة، وهي تقول: “المسلسل خلاص ابتدى ينور”، لتظهر إيمان وبدرية وهما تقولان “النور جه، لمبة خضرا ولمبة حمرا”، في إشارة الى ملابسهما في الفيديو، وسط أجواء من المرح والضحك بين النجمات الثلاث.

وتضمن الفيديو لحظات طريفة بين ياسمين، إيمان، وبدرية، حيث علّقت الأخيرة بطريقة كوميدية على ملابس الشخصية التي تؤديها في العمل، في حين وجّهت ياسمين سؤالاً لبدرية عن اسم شخصيتها في العمل، لتجيب: “تونة”، ثم توجّهت بالسؤال الى إيمان، التي ردّت: “بيبو”، لتمازحها بدرية قائلةً: “أم طاقية حمراء”، وهو ما أضفى مزيداً من المرح على المشهد، وأثار تفاعلًا واسعاً بين الجمهور.

وتدور أحداث مسلسل “وتقابل حبيب” حول شخصية “ليل”، وهي امرأة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها وزواجه عليها، فتقرر الانفصال عنه، ورغم أزمتها العاطفية، تدخل في قصة حب معقّدة مليئة بالصراعات والمفاجآت، كما يتكشف أمامها العديد من الأسرار عن عائلة طليقها، ما يجعلها تواجه تحديات صعبة خلال الأحداث.

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم، أبرزهم: ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، بدرية طلبة، إيمان السيد، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، إنجي كيوان، كريم عبد الخالق، بتول الحداد…، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخبيري.