جان يامان يتصدر بوستر “ساندوكان” قبل عرضه في الخريف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلق البوستر الأوّل لمسلسل “ساندوكان” (Sandokan)، الذي يشارك في بطولته كل من الممثل التركي جان يامان والممثلين البريطانيين إيد ويستويك وجون هانا.

تصدّر يامان البوستر الرسمي لـ”ساندوكان”، إذ ظهر فيه يتقدّم على نجوم عالميين مشاركين في العمل.

سيعرض مسلسل “ساندوكان”، الذي يشارك فيه يامان إلى جانب ويستويك، بطل مسلسل “غوسيب غيرل” (Gossip Girl) الشهير، وجون هانا، الذي اشتهر من خلال سلسلة أفلام “المومياء”، في الخريف على القناة الإيطالية “راي”.

والمسلسل مكوّن من 8 حلقات واكتمل تصويره خلال 4 أشهر، وهو الموسم الأوّل من أصل 3 مواسم، بحسب الصحافية التركية بيرسين ألتونش.

وسيعرض المسلسل الذي أخرجه جان ماريا ميشيليني، في معرض “London TV Screenings” الشهير، الذي سيُعقد بين 23 و28 شباط (فبراير)، حيث يلتقي ممثلو الصناعة من جميع أنحاء العالم.

وستنظم شركة توزيع المسلسل ” فريمانتل” عرضاً خاصاً صباح 28 شباط (فبراير) بحضور 1000 شخص في المعرض. وسيظهر فريق “ساندوكان” على المسرح قبل العرض، ثم سيلتقون مع كبار المديرين التنفيذيين لأكبر المنصات الرقمية في العالم، بحسب ألتونش.

وقاد فيلم “ساندوكان” الأصلي، الذي أخرجه سيرجيو سوليما عام 1976، الممثل الهندي كبير بيدي إلى النجومية في بوليوود، حيث بيعت نسخته الأصلية في أكثر من 85 دولة حول العالم.

يجسّد يامان في المسلسل دور القرصان “ساندوكان”، وهو قرصان ماليزي في بحر الصين الجنوبي. وتدور أحداث المسلسل في عام 1800، وهو من تأليف الكاتب الإيطالي إيميليو سالغاري.