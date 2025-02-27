أحلام تُحرج زوجها بطلب غير متوقع.. وردّه يفاجئ الجمهور!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت النجمة أحلام الشامسي متابعيها على “سناب شات” فيديو عفوياً، ظهرت فيه مع زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري في أحد الأماكن العامة وكانت تتحدث بدلع، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

وتحرص النجمة الإماراتية في كل الأوقات الخاصة التي تجمعها بزوجها على توثيق تلك اللحظات الجميلة والتشديد على علاقة الحب والاحترام والصداقة التي تجمع بينهما، وقد ظهرت في المقطع وهي تحتضنه وتضع رأسها على كتفه وتتدلع بالكلام وتطلب منه أن يقول “مرتي بدها تنام”، ليردّ عليها قائلاً: “محبوبتي”، ولكنها أصرت على كلمة “مرتي”.

ولاحظ المشاهدون خجل زوجها وهو يمتنع عن الرد عليها مبرراً ذلك بوجود خليجيين في المكان معهما، ولكن أحلام ردّت بعفوية: “ما في، ولو كان في خليجيين على راسي من فوق، قول مرتي”، فتفاعل معها بخجل وحب وردّد كلمة “مرتي”، فسارعت أحلام الى تقبيل كتفه تعبيراً عن حبها الكبير واحترامها له.

وتفاعل المتابعون بشكل واسع مع المقطع المصوّر واعتبر البعض أن هناك مبالغة في دلع وحركات النجمة الخليجية، خاصة أنها توثّق ما تقوم به على السوشيال ميديا، في المقابل أثنى البعض الآخر على عفويتها وطريقتها في التعبير عن حبها لزوجها في كل الأوقات وهو ما يجعلها قدوة للكثيرات للحفاظ على أزواجهن وعلاقاتهن مميزة وسليمة.