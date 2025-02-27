حقيقة وفاة سعد الصغير داخل السجن.. صفحته الرسمية تحسم الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار عن وفاة الفنان سعد الصغير في السجن، بعد ضبطه في مطار القاهرة وبحوزته مواد مخدّرة، مما أقلق جمهوره عليه وأثار حالة من الجدل.

وكشفت الصفحة الرسمية للمطرب الشعبي على “فيسبوك” حقيقة وفاته داخل السجن، حيث كتب “أدمن” الصفحة قائلاً: “كل عام وأنتم بخير، الفنان سعد الصغير بخير اللّهم لك الحمد وأيام بسيطة هيبقى معانا كلنا ونفرح كلنا”.

وأضاف: “كل ما يخص خبر وفاة الفنان سعد الصغير ليس صحيحاً، هذه شائعات من أصحاب الصفحات الشخصية عديمة الضمير، ربّنا يطوّل في عمرنا وعمركم، اللّهم آمين، ويجعلها سنة خير علينا وعليكم جميعاً”.

يُذكر أنه يتبقّى فقط 12 يوماً لخروج المطرب الشعبي سعد الصغير من السجن، وهي المدة المتبقية من حكم بحبسه ستة أشهر.