سوسن بدر عن “ونحب تاني ليه”: مسلسل واقعي وممتع للمشاهدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال استضافتها في برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدّمه الفنانة منى عبد الغني والإعلاميتان مها الصغير وإيمان عز الدين على قناة “CBC”، قالت الفنانة سوسن بدر إن مسلسل “ونحب تاني ليه” عمل جيد جداً، ويمكن مشاهدته أكثر من مرة لأن أحداثه واقعية ومثيرة للاهتمام، مشيرةً إلى أن دورها في المسلسل مختلف عن أدوارها السابقة، حيث لعبت دور أم لديها “ترومة” من الرجال، وتنقل هذه الفكرة باستمرار إلى ابنتها.

وأضافت أن الشخصية كانت مكتوبة بشكل مميز بقلم المؤلف عمرو ياسين، مؤكدةً أن الشخصية التي جسّدتها لم تكن مستوحاة من نموذج واحد، بل كانت مزيجاً من صفات نساء كثيرات في المجتمع المصري.

وأشارت سوسن بدر إلى أن كواليس المسلسل كانت ممتعة رغم ظروف التصوير الصعبة خلال جائحة “كورونا”، قائلةً: “صوّرنا لمدة أسبوع، وبعدين حصل حظر الكورونا، فاضطرينا نتوقف، وبعد فترة بدأنا نناقش مسألة العودة، لأننا كنا مرتبطين بموعد عرض، فكان لازم نكمل التصوير وفعلاً رجعنا بحذر شديد جداً، وكنا بنراعي استخدام الكمّامات، والأدوية، والإجراءات الوقائية، عشان نقدر ننجز الشغل من غير خسائر”.

وعن تعاونها مع النجمة ياسمين عبد العزيز، أكدت سوسن بدر أنها تتمتع بخفّة ظل وتمتلك شخصية “شقية جداً”، وهو ما بدا واضحاً خلال كواليس تصوير مسلسل “ونحب تاني ليه”.

وأوضحت أن ياسمين كانت تُضفي أجواء من المرح وسط فريق العمل، خاصة في الفترات التي ساد فيها القلق بسبب ظروف التصوير خلال جائحة كورونا، مؤكدةً أن جميع الفنانين المشاركين في المسلسل كانوا على درجة كبيرة من التعاون، وهو ما انعكس إيجاباً على المسلسل ومنحه ثقة الجماهير.

وتحدثت الفنانة سوسن بدر عن طفولتها، فأشارت إلى أنها لم تلجأ الى التمثيل في حياتها اليومية للحصول على شيء معين، لكنها كانت دائماً تقف أمام المرآة وتقلّد الشخصيات، مما جعل والدها يعلّق عليها ذات مرة ضاحكاً: “هتتجنني”.

وأكدت أنها كانت تلميذة مجتهدة، ولم تتغيب عن المدرسة بأي حيلة، ولم تلجأ إلى الدروس الخصوصية إلا خلال المرحلة الثانوية.