هالة صدقي تثير الجدل برسالة غامضة عن “القرود” ومفاجأة مرتقبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة هالة صدقي من خلال حسابها الخاص في “إنستغرام” فيديو أثارت به حالة من الجدل لقرد يأكل موزة، ووجّهت من خلاله رسالة غامضة.

وكتبت هالة معلقةً على الفيديو: “حتى النسناس بيحب الموز، المشكلة إنه بيتنطط كتير ومش بيهدى إلا لما تضربه على دماغه. حياتي أنا عينيها نفس عين واحدة كنت أعرفها، أول مرة أعرف إن القرود بتحب اللب السوري برضه! كل سنة وإنتوا طيبين، وبكرا مفاجأة جميلة جداً تخلصنا من القرود في حياتنا، بس مين فيكم كان في حياته قرود بتتنطط عليه؟”.

ولم تكشف هالة عن طبيعة هذه المفاجأة، مما زاد من فضول متابعيها، الذين تساءلوا عن ماهية الحدث الذي تلمّح إليه.

كلمات هالة صدقي أثارت التكهنات بين متابعيها، حيث حاول البعض ربطها بأحداث شخصية أو خلافات قائمة، في حين اعتبرها آخرون مجرد مزحة أو إشارة رمزية لأحد المواقف التي مرت بها.

يُذكر أن هالة صدقي تشارك في مسلسل “إش إش” الذي تخوض به سباق موسم رمضان 2025، مع مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: مي عمر، ماجد المصري، محمد الشرنوبي، دينا، شيماء سيف، انتصار، وهو من إخراج محمد سامي.

وكانت هالة صدقي قد عبّرت عن سعادتها بتجسيد شخصية “شادية”، مؤكدةً أنها امرأة قوية لا تتنازل عن حقها مهما كانت الظروف.