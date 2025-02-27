نشوى مصطفى ترد على انتقادات الشيشة في “سيد الناس” وتكشف كواليس دورها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عبّرت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع المخرج محمد سامي في مسلسل “سيد الناس”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني 2025، وكشفت أسباب ظهورها في المسلسل وهي تدخّن الشيشة، بعد انتقادات الجمهور لها عقب انتشار صورة بدت فيها وهي تدخّن، مؤكدةً أن لسامي رؤية إخراجية مختلفة.

وقالت نشوى عن مشهد الشيشة، الذي ظهر في برومو مسلسل “سيد الناس”: “أتمنى أكون عند حسن ظن الناس، أنا بحب مهنتي جداً ومحمد سامي مخرج جريء وبيغامر وعينيه بتشوف الممثلين بشكل مختلف وليه رؤية، وبعد فضل الله طبعاً لو فيه نجاح هيكون الفضل لجرأة محمد سامي وإنه يغامر ويقدّمني في دور عمري ما عملته قبل كده، كتّر ألف خيره ويا رب أكون عند حسن ظن الجمهور”.

وتدور أحداث “سيد الناس” في إطار اجتماعي شعبي في إحدى قرى الصعيد التي يحكمها شخص ظالم، ويحاول البطل الذي يجسّد شخصيته الفنان عمرو سعد نصرة المظلومين وإعادة الأموال المنهوبة الى المواطنين.

مسلسل “سيد الناس” هو بطولة الفنانين: عمرو سعد، إلهام شاهين، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، ريم مصطفى، بشرى، إنجي القدم، نشوى مصطفى، رنا رئيس، أحمد فهيم، سلوى عثمان، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، ياسين السقا، جوري بكر…، ومن تأليف ورشة قلم وإخراج محمد سامي.