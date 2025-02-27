أحمد سعد يردّ على روان بن حسين: “مين مزعلك؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعاد الفنان أحمد سعد عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابه الخاص في “إنستغرام” عرض الفيديو الذي نشرته المطربة الكويتية والفاشينيستا روان بن حسين من خلال حسابها في “تيك توك”، وظهرت فيه هي تغنّي كلمات أغنية “مفتقدني” لسعد، وتعلّق عليه بالقول: “شكراً أحمد سعد برّدت خاطري”.

وردّ أحمد سعد على فيديو روان، قائلاً: “مين مزعلك قوليلي”.

وكانت روان بن حسين قد شاركت في “تريند” أغنية “مفتقدني” لأحمد سعد على “تيك توك”، ونشرت فيديو من داخل سيارتها وهي تردّد كلمات الأغنية على طريقة تحدّي أحمد سعد، وكتبت له رسالة “شكراً أحمد سعد برّدت خاطري”، وأبدت إعجابها بكلمات الأغنية، وطالبت جمهورها بالتركيز في معانيها.

وكشفت روان أنها تستعد لإطلاق أغنية قريباً باللهجة المصرية وستكون مفاجأة للجمهور المصري.

يُذكر أن “مفتقدني” هي إحدى أغاني ألبوم “حبيبنا”، الذي طرحه أحمد سعد أخيراً، وحقق نجاحاً كبيراً، دفعه لإعلان تحدّي الأغنية بين جمهوره، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي.