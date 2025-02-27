ليلى إسكندر تثير الجدل بظهورها مع طليقها يعقوب الفرحان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ليلى اسكندر حيرة الجمهور بسبب فيديو قصير نشرته عبر صفحتها في “انستغرام” وظهرت فيه مع طليقها الفنان يعقوب الفرحان بعد سنوات من انفصالهما المفاجئ.

وعلى الرغم من توضيح الفنانة اللبنانية من خلال تعليقها على المقطع المصوّر بأن النجم السعودي سيكون ضيفها في برنامج “المحزم المليان” الذي سيُعرض خلال رمضان المقبل، إلا أن الجمهور تفاعل معها بشكل واسع وتساءلوا ما إذا كانت قد عادت الى والد ابنها الوحيد يوسف، متمنين لهما السعادة والحب والأمان.

وكان لافتاً في التعليقات، تعليق والدة ليلى، السيدة سامية الخوري التي أظهرت محبتها الكبيرة ليعقوب، وكتبت: “حبايب قلبي أم يوسف وأبو يوسف يا أغلى الناس على قلبي إنتو وحفيدي نور عيوني يوسف. الله يحميكم”، وهو ما زاد من حيرة الجمهور حول مصير علاقة ابنتها بيعقوب.

واختارت ليلى اسكندر للمقابلة ملابس كاجوال أنيقة، وحرصت على التقاط الصور العفوية مع طليقها، وبدت في غاية الهدوء والراحة وسط تفاعل كبير من محبيها الذين تمنّوا عودتهما الى بعض من أجل قصة الحب الكبيرة التي تجمع بينهما ومن أجل ابنهما الوحيد.