شكرا لقرائتكم خبر عن 7 قضايا اجتماعية هامة تناقشها دراما رمضان 2025.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان 2025، برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إلقاء الضوء على قضايا اجتماعية هامة جدا وشائكة في المجتمع ومعالجاتها والتطرق لها من خلال الأعمال الدرامية.

حيث يتناول مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل قضايا اجتماعية هامة وشائكة وهى التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى نفسي وكيفية مواجهة هذه الظواهر في المجتمع، وكيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع هذه التحديات.

بينما يلقى مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك و طه دسوقى الضوء على محاوله دمج الأيتام في المجتمع ونظرته القاسية لهم، وعدم تقبلهم، حيث يكشف العمل الكثير عن عالم دور الأيتام، وكيف أن أصحاب النفوس الضعيفة يلجأون لاستغلال هؤلاء الأطفال في أشياء غير مشروعة، حتى يتحول هؤلاء الأطفال إلى ضحايا.

ويسلط مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة النجمين آسر ياسين ومي عز الدين، الضوء على قضية "المحلل" وأزمة الزوجة بعد طلاقها 3 مرات والبحث عن المحلل حتى تستطيع العودة لزوجها مرة أخرى.

كما يناقش مسلسل حسبة عمري بطولة النجمة روجينا، أهمية الترابط الأسري، وقضايا حقوق المرأة بعد الطلاق، وتطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منه.

وتناقش النجمة دنيا سمير غانم في مسلسل عايشة الدور، أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذى تفضله، كما يناقش مسلسل الأميرة - ظل حيطه للنجمة ياسمين صبرى قضايا المرآة والتسرع في اتخاذ قرار الزواج بسبب الوضع المادى للزوج.

و مسلسل أثينا يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري " ريهام حجاج" التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.

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