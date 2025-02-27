شكرا لقرائتكم خبر عن خالد منتصر يحيى ذكرى رحيل حماه أبو بكر عزت بكلمات كتبها أسامة أنور عكاشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور خالد منتصر على إحياء ذكرى رحيل حماه الفنان الراحل أبو بكر عزت من خلال حسابه على فيس بوك، وكتب: "اليوم ذكرى رحيل حمايا وصديقى العزيز الجميل الرائع أبو بكر عزت أسطى الفن الذى لن يعوض رحمة الله عليه.. وكأنه رحل أمس.. كان اليد الحانية والحضن الدافئ والابتسامة المبهجة والبصيرة الكاشفة والدمعة القريبة والفن الصادق والقلب الذى يسع الجميع".



خالد منتصر

واستكمل: "فى ذكراه.. هذا آخر أوردر للفنان أبو بكر عزت فى يوم احتفاله بعيد زواجه.. المشهد عزاء.. لم يكن يعلم أن التمثيل سيصبح حقيقة وأن قارب العزاء سيحول دفته من الاستوديو إلى بيته وأن بطل المشهد الذى سيستقبل المعزين سيكون هو نفسه المسجى فى سريره مغمض العينين تشيعه دموعنا.. رحمه الله فقد كان الأب والأخ والصديق"، واختتم كلامه بما كتبه عنه صديقه أسامة أنور عكاشة بعنوان آه يا عماره.



كلام اسامه انور عكاشه

ولد أبو بكر عزت فى 8 أغسطس عام 1933 فى حى السيدة زينب ودرس فى المدرسة الخديوية، ثم تخرج من قسم الاجتماع بكلية الآداب في جامعة القاهرة.

بدأ مشواره الفنى من خلال المسرح المدرسى، وواصل تطوره الفنى بدراسته فى معهد التمثيل عام 1959، وانضم بعد تخرجه إلى فرقة المسرح الحر، وتألق فى العديد من الأدوار السينمائية، المسرحية، والدرامية.

وظهر مع أبرز النجوم فى عصره، فشارك فى فيلم أفواه وأرانب مع فاتن حمامة، والمرأة والساطور مع نبيلة عبيد، وأرابيسك مع صلاح السعدنى وهدى سلطان، والدبور مع ليلى طاهر.

وكان الفنان الراحل من الرواد فى المسرح، فقد عمل مع مسرحى الريحانى والتليفزيون، وشارك في مسرحيات شهيرة، مثل الدخول بالملابس الرسمية، وفي السينما، شارك في أفلام بارزة مثل معبودة الجماهير و30 يوم في السجن، وزوج في إجازة، والاحتياط واجب.