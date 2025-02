الإعلان عن تقديم الجزء الخامس من Descendants من بطولة كايلي كانترال وماليا بيكر

تفاصيل الجزء الجديد من فيلم descendants

رئيسة شركة ديزني تعلق على الجزء الجديد من الفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 27 فبراير 2025 10:20 صباحاً - أعلنت شركةأمس الثلاثاء أن الجزء الخامس من سلسلة الأفلام التلفزيونية الشهيرة Descendants حاليًا في مرحلة الإنتاج وسيتم الإعلان عن عنوانه الرسمي في وقت لاحق، ويأتي الفيلم الجديد إستكمالًا لأحداث فيلم "Descendants: The Rise of Red" والذي تم إصداره عام 2024.ومن المنتظر أن تعود النجمتانلأداء الشخصيتين "ريد، كلوي" ابنتي ملكة القلوب وسندريلا خلال أحداث الفيلم، كما سيعود ليوناردو نام مُجسدًا شخصية "مادوكس هاتر" بالفيلم.وتدور أحداث الجزء الجديد من الفيلم في بلاد العجائب، من خلال إكتشاف يستكشف كيف تصبح الحياة سعيدة بشكل حقيقي لكل من "ريد، كلوي" بعد عودتهما من مغامراتهما في السفر عبر الزمن، وبحسب الملخص الرسمي للفيلم يتناول الجزء الجديد التحذير الوارد في نهاية الفيلم السابق: "هناك عواقب عندما تغير نسيج الزمن".وقالت براندد تيليفيجن رئيسة شركة ديزني من خلال بيان: "إن حب سلسلة Descendants عميق، والنجاح المذهل لفيلم Descendants: The Rise of Red الذي صدر العام الماضي أثبت مدى حب المعجبين لهذه الشخصيات وقصصهم".وأضاف خلال البيان: "سيعتمد فيلمنا القادم على هذا الإرث ويقدم المزيد من السحر و الموسيقى والقلب الذي يجعل Descendants مميزًا للغاية، والذي تم إحياؤه من قبل فريق عمل مبدع ومذهل يواصل تقديم هذا العالم بطرق جديدة ومثيرة."ويأتي الجزء الجديد من الفيلم من تأليف دان فراي، رو سومر، تامارا تشيستنا ومن المنتظر أن يبدأ إنتاج الفيلم قريبًا، وسيأتي الجزء الجديد من إخراج كيمي جيتوود.يُذكر أن فيلم "The Rise of Red" عُرض لأول مرة في يوليو عام 2024، وتدور أحداثه حلو شخصيتي "ريد، كلوي" واللذين عبرا من مساراتهما خلال احتفال وحينها اندلعت فوضى غير متوقعة"، ومن خلال محاولة لمنع حادث وشيك يُقرران توحيد قواهما للسفر عبر الزمن من خلال ساعة جيب سحرية ابتكرها ابن "ماد هاتر"، لمنع حدث من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في عالمهما.

