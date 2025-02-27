شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أحمد حسن: غادة عبد الرازق تقدم شخصيتها في شباب امرأة بشكل مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج أحمد حسن في تصريحات خاصة لليوم السابع عن مسلسله الجديد شباب امرأة الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، على قناة ON، مؤكدا:" منذ بداية حصولى على سيناريو العمل، وأنا متأكد من تعرض العمل للكثير من التعليقات، ولكن المؤلف محمد سليمان عبد الملك كتب سيناريو مختلف جدا عن الرواية".

وتابع حسن قائلا: "الأستاذة غادة عبد الرازق تقدم شخصيتها بطريقة مختلفة وبجهد كبير جدا، وفريق العمل بأكمله الذى أعمل معه لأول مرة يبذل مجهود كبير جدا في تقديم هذا العمل خاصة بطريقة مختلفة وجديدة".

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

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