شكرا لقرائتكم خبر عن جون ليثجو يؤكد تقديمه لشخصية دمبلدور فى سلسلة Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم العالمى جون ليثجو تقديمه لشخصية دمبلدور فى مسلسل شبكة HBO الجديد المقتبس من سلسلة الأفلام الأكثر شهرة Harry Potter، في حديثه إلى Screen Rant حول اختياره، قال ليثجو: "لقد كان الأمر بمثابة مفاجأة كاملة بالنسبة لي، حيث تلقيت مكالمة هاتفية في مهرجان صندانس السينمائي من أجل فيلم آخر، ولم يكن القرار سهلاً لأنه سيحدد الفصل الأخير من حياتي، وأنا أخاف من ذلك".

وتابع ليثجو: "لكنني متحمس لتقديم دمبلدور، ولكن القرار كان صعبًا".

ومع حصول جون ليثجو على الدور، أصبح أول ممثل غير بريطاني يجسد شخصية الساحر الأسطوري بعد فترات من ريتشارد هاريس ومايكل جامبون في سلسلة الأفلام الرئيسية وجود لو وتوبي ريجبو في سلسلة أفلام Fantastic Beasts التمهيدية.

اشتهر جون ليثجو بأدواره في Dexter وThe Crown وConclave وKillers of the Flower Moon و3rd Rock From The Sun، وفاز بست جوائز إيمي طوال حياته المهنية.

وذلك بعدما أكدت شبكة HBO Max أن مسلسل Harry Potter التليفزيوني الجديد سيتم تصويره الصيف المقبل في نفس الاستوديوهات البريطانية التي تم تصوير الأفلام الأصلية فيها، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

وذلك بعدما كشف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

لكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

ومن المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، وسيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.