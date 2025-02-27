شكرا لقرائتكم خبر عن النجمة ميلي بوبي براون: أرغب فى تقديم قصة بريتني سبيرز الحقيقية في عمل فنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة العالمية ميلي بوبي براون رغبتها في تجسيد شخصية المغنية العالمية بريتني سبيرز، لكنها أكدت إنها ليست قصتها، حيث تحدثت بطلة مسلسل Stranger Things لأول مرة عن نيتها لتجسيد شخصية نجمة البوب على الشاشة في عام 2022.

وأوضحت بوبي براون: "أريد أن ألعب دور شخص حقيقي وأعتقد أن بريتني الأمثل بالنسبة لى، لأن قصتها، أولاً وقبل كل شيء، تتردد في ذهني، مع مشاهدتى لها في سن صغيرة وطريقة تفاعلها مع الجمهور والتحديات التي واجههتها".

وأضافت بوبي براون: "أشعر أنني أستطيع سرد قصتها بالطريقة الصحيحة".



ميلي بوبي براون وبريتني سبيرز

فى نفس السياق شاركت النجمة الشابة ميلى بوبى براون رسالة وداع عاطفية لمسلسل Stranger Things، وذلك بعدما أعنت منصة نتفليكس رسميًا عن انتهاء تصوير مسلسل الخيال العلمى.

وشاركت براون وداعها الصادق للمسلسل الذى عملت عليه لأكثر من ثمانى سنوات، في مقطع فيديو تمت مشاركته على موقع الصور إنستجرام قرأت براون بدموع خطابًا من هاتفها قائلة: "أليس من المفترض أن يجلب التخرج الراحة، وكأنك سعيد بترك المعلمين وزملاء الدراسة؟ ولكن لست أنا هذا الشخص".