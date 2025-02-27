شكرا لقرائتكم خبر عن دليل مسلسلات رمضان 2025 للأعمال التشويقية النفسية.. لا يفوتك لام شمسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل محبى الدراما الاجتماعية التشويقية النفسية لا يفوتك مشاهدة مسلسل لام شمسية فى رمضان 2025، و يعرض مسلسل لام شمسية على قناة dmc و المسلسل 15 حلقة

ومسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.

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