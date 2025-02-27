سلمى حايك ترفض الروتين اليومي ولا تغسل وجهها في الصباح

ميرنا وليد - بيروت - غسل الوجه في الصباح هو روتين يومي يقوم به كل إنسان، لكن النجمة العالمية سلمى حايك رفضت هذا التقليد لأسباب جمالية. نكشف دوافع الممثلة الجميلة.
الأسباب
كشفت الممثلة سلمى حايك خلال مقابلة مع Better Homes & Gardensmagazine، أن عادة رفض غسل الوجه صباحاً هي نقلاً عن جدتها. وفي التفاصيل، أن من تنظف وجهها جيداً في المساء، ليست بحاجة إلى غسله في الصباح، لاسيما أن غسل الوجه يزيل الزيوت عن البشرة التي تفرزها في الليل خلال النوم. هي ترش وجهها بماء الورد، ثم تضع كريم العيون واللوسيون الذي يحارب تقدم العمر.
المكونات الطبيعية
تراهن سلمى حايك على إستعمال المكونات الطبيعية للعناية ببشرتها، لتبدو بأفضل حال. وكشفت قائلة: "لا أنظف وجهي أبداً في الصباح، وأستعمل السيروم والزيوت".
تنظيف البشرة
تستعمل سلمى حايك زيت جوز الهند لإزالة المكياج، وتضع منشفة صغيرة في الميكروويف، ثم ترشها بماء الورد، وتمسح وجهها لإزالة الشوائب والخلايا الميتة، ثم تضع ماسك الشوفان والعسل وحليب اللوز.
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