صابون الغار له خصائص مدهشة للبشرة والشعر

ميرنا وليد - بيروت - صابون الغار له فوائد متعددة لأنه مكوّن من زيت الزيتون الغني بفيتامين E ومضادات الأكسدة التي تغذي وترطب البشرة ومن زيت الغار المشهور بخصائصه التي تحارب البكتيريا والفطريات. البشرة صابون الغار يرطب البشرة ويساهم بالحفاظ على رطوبتها الطبيعية. هو مضاد للفطريات والبكتيريا التي تؤدي الى البثور والإلتهابات. هو مضاد للأكسدة ويحارب الشيخوخة. المشاكل الجلدية يعالج صابون الغار الإكزيما، والصدفية، وحب الشباب ويحد من الإفرازات الدهنية. يمنح البشرة نضارة وإشراق: يزيل خلايا الجلد الميتة ويترك البشرة ناعمة ومشرقة. كيفية إستخدامه -يمكن استخدامه يوميًا لغسل الوجه والجسم. -للتنظيف العميق غسل الوجه بصابون الغار لمدة دقيقتين ثم إزالته بالماء الفاتر. الشعر يمكن غسل الشعر بصابون الغار لتنظيف فروة الرأس والحد من القشرة. الصابون الأصلي للتعرف على صابون الغار الأصلي هناك مؤشرات منها اللون والرائحة فهو يتميز برائحة الزيتون وبلونه الداكن. نوع البشرة -للبشرة الجافة إختيار صابون الغار الذي يحتوي على نسبة عالية من زيت الزيتون. -للبشرة الدهنية إختيار صابون الغار الغني بالزيوت الأساسية. -للبشرة الحساسة إختيار النوع الخالي من المواد الصناعية.

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