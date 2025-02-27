زبدة الشيا تمنح البشرة النعومة والترطيب وهذه فوائدها الأخرى

ميرنا وليد - بيروت - زبدة الشيا لها فوائد عديدة للبشرة منها ترطيب ونعومة البشرة هي تحميها من التلوث. وهي مستخرجة من أشجار الشيا الموجودة في غرب أفريقيا. وتتميز بلونها العاجي وقوامها الكريمي الذي يسهل دهنه على الوجه.

فوائدها

تحتوي زبدة الشيا على دهون وفيتامينات مفيدة جداً للبشرة. وهي أيضاً مضادة للإلتهابات وتملك مزايا علاجية. إستعمال زبدة الشيا على الجسم والوجه يمنحهما نعومة ونضارة.

التجاعيد

زبدة الشيا تحارب التجاعيد وتحفّز إنتاج الكولاجين.

إستعمال زبدة الشيا

زبدة الشيا تُدهن على الوجه قبل النوم. وقد يكون دهن الوجه بزبدة الشيا صباحاً صعباً قبل الماكياج لذا من الأفضل غسل الوجه بماء دافىء قبل وضع الماكياج.

ماسك زبدة الشيا

-ملعقة كبيرة من العسل

-زيت العنب 3 نقاط

-ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

يُدهن الوجه بالمزيج ويترك مدة 12 دقيقة قبل غسله بالماء الدافىء.