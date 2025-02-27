الشعرة البيضاء الأولى.. لا تسارعوا إلى إنتزاعها لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - رؤية الشعرة البيضاء للمرة الأولى، قد تسبب صدمة للبعض، لاسيما للمرأة، فتسارع إلى إنتزاعها.

وتبين أن هذا الأمر يؤدي إلى نموها من جديد، وبشكل أقوى من السابق، لذا لا يُنصح بنزعها.



الصبغة

من الأفضل تقبل الشعر الأبيض، وعدم المسارعة إلى صبغه، لأن الشعر يصبح قاسياً ويفقد لمعانه.



القلق

يؤثر القلق على نمو الشعر الأبيض، نتيجة عدم توازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة. وحين تتعرض الخلايا للقلق المتكرر، تصبح عاجزة عن إنتاج الميلانين، ويبرز الشعر الأبيض.

الشمس

بعض الأشخاص لديهم إستعداد لتكوين الشعر الأبيض، من خلال التعرض للشمس لوقت طويل.

نوعية المأكولات

من الحلول التي تساهم بمحاربة الشعر الأبيض وتأخير نموه، إعتماد نظام غذائي صحي:

-المأكولات الغنية بالفيتامين B، وهي متوافرة في البيض ومشتقات الحليب والحبوب.

-المأكولات الغنية بالفيتامين C، منها الأسماك والبطاطا والفطر.

-المأكولات الغنية بالفيتامين E، تحارب شيخوخة الخلايا وتحسّن الدورة الدموية، وهذه المأكولات هي الأفوكادو والسبانخ والجوز.

-المأكولات الغنية بالزنك تساهم في إنتاج الميلانين، ومنها اللحوم.

-المأكولات الغنية بالنحاس، متوافرة في الكاكاو والفاكهة المجففة وثمار البحر.

-المأكولات الغنية بالدهون، متوافرة في الأسماك والبذور.