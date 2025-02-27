زيت الأرغان يطلق عليه إسم "الذهب السائل" وهذه فوائده

ميرنا وليد - بيروت - يطلق على زيت الأرغان لقب "الذهب السائل"، وهو مستخرج من نواة فاكهة الأرغان، التي تنمو أشجارها حصراً في المغرب. وقد صنّفها اليونسكو عام 1998 من التراث العالمي، وهي تلعب دوراً هاماً في تجنب التصحر.

مكوناته

زيت الأرغان يحافظ على الترطيب ونعومة البشرة، وهو غني بالفيتامين E وتمتصه البشرة بسرعة.

الشعر

زيت الأرغان يساهم في نعومة الشهر ولمعانه، وهو مثالي للإستعمال بعد الشامبو لتجنب الأطراف المتكسرة.

تصفيف الشعر

زيت الأرغان يستعمل أيضاُ لتصفيف العشر، فهو يملّس الشعر ويمنحه نضارة. لإستعماله يجب وضع بضع نقاط من الزيت في اليدين، ودهن الشعر كما لو كنتم تسرّحون الشعر بالأصابع.

تقدم العمر

زيت الأرغان يخفف التجاعيد ويرطب البشرة، بسبب مكوناته المضادة للأكسدة، وينصح بتدليك البشرة مساء.

البشرة الجافة

ذوات البشرة الجافة والمعرضون لمشاكل الحكاك والإحمرار، يمكنهم استعماله، لأن زيت الأرغان غني بالفيتامين E الذي يغذي البشرة لتجنب الجفاف.

البثور

زيت الأرغان يساعد البشرة المدهنة على الشفاء، ويعيد التوازن إليها ويرطبها. ومضادات الأكسدة تساهم في شفاء الخلايا المتضررة، ويكفي وضع بعض الزيت على بشرة نظيفة وجافة صباحاً ومساء.

اليدان والأظافر

زيت الأرغان يرطب البشرة، ويقوي الأظافر المتكسرة والأيدي والأقدام الجافة والمتشققة.

للمزيد من المعلومات إضغطهنا