شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز ترفض طلب لـ ميلي بوبي براون.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفضت المغنية العالمية بريتني سبيرز رغبة النجمة العالمية ميلي بوبي براون في تقديم عمل فنى عن حياتها، في تقرير جديد نشر على موقع "nme"، حيث ردت سبيرز قائلة: أسمع عن أشخاص يريدون عمل أفلام عن حياتي، أنا لست ميتة بعد".



ميلي بوبي براون وبريتني سبيرز

وذلك بعدما أكدت النجمة العالمية ميلي بوبي براون رغبتها في تجسيد شخصية المغنية العالمية بريتني سبيرز، لكنها أكدت إنها ليست قصتها، حيث تحدثت بطلة مسلسل Stranger Things لأول مرة عن نيتها لتجسيد شخصية نجمة البوب على الشاشة في عام 2022.

وأوضحت بوبي براون: "أريد أن ألعب دور شخص حقيقي وأعتقد أن بريتني الأمثل بالنسبة لى، لأن قصتها، أولاً وقبل كل شيء، تتردد في ذهني، مع مشاهدتى لها في سن صغيرة وطريقة تفاعلها مع الجمهور والتحديات التي واجههتها".