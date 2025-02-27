شكرا لقرائتكم خبر عن الشرنقة يفتتح موسم دراما رمضان 2025 ويعرض الليلة حصريا على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الخميس، أولى حلقات مسلسل الشرنقة بطولة أحمد داود، حصريا عبر منصة watch it الإلكترونية فى تمام الساعة 11 مساء، لتفتتح به المنصة موسم دراما رمضان 2025، قبل ساعات من انطلاق باقي المسلسلات المختلفة التي يشهدها الموسم.

أبطال وقصة مسلسل الشرنقة

ويضم مسلسل الشرنقة بجانب أحمد داود كل من: صبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، صبرى فواز، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسر عزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، عماد صفوت، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما.

ويسلط مسلسل الشرنقة الضوء على قضايا التهرب الضريبي وغسيل الأموال في تجارة السلاح والمخدرات، من خلال حازم المحاسب في إحدى الشركات ويكتشف العديد من الأمور التي تقلب حياته تماماً.

آخر أعمال أحمد داود

قدم أحمد داود آخر أعماله فى الدراما، مسلسل "زينهم" وشارك في بطولته كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، محمد أبو داود، أحمد الرافعي، إنجي أبو السعود، عماد رشاد، هناء الشوربجي، سلوى محمد علي، ياسر عزت، أسامة أبو العطا، يارا جبران، علي السبع، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وشارك في كتابة السيناريو والحوار محمد فتحي عبد المقصود، عمرو مؤمن، عمر مدحت الشحات وإخراج يحيى إسماعيل.

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