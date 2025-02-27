شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار: مسلسل ظلم المصطبة مختلف وله طبيعة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم إياد نصار سعادته بـ العمل مع النجمة ريهام عبد الغفور للمرة الثانية فى فترة قصيرة، من خلال مسلسل ظلم المصطبة الذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025، على قناتى DMC والحياة.

حيث قال نصار في تصريحات خاصة لليوم السابع: "سعيد بالتعاون مع ريهام عبد الغفور للمرة الثانية بعد مسلسل وش وظهر، والنجم فتحى عبد الوهاب والنجمة بسمة ومجموعة من النجوم، ومن إخراج هانى خليفة ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية".

وتابع نصار قائلا:"تجربة مسلسل ظلم المصطبة لها طبيعة خاصة، وتدور في إحدى المحافظات، وقضية مهمة".

ويخوض أبطال مسلسل ظلم المصطبة رحلة مليئة بالقصص والحكايات في أجواء الأرياف وتحديداً بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، للكشف عن العديد من العادات والتقاليد الخاطئة التي يسير بها الأهالى وتكون هي الفيصل بين الناس في العديد من الأمور، وذلك عبر حكاية 3 شخصيات هم حسن وربيعة وحمادة كشرى، وذلك في إطار اجتماعى وإنسانى لا يخلو من الصراعات.

مسلسل ظلم المصطبة ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، ومن تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هانى خليفة ومحمد على، وإنتاج شركة united studios، وبطولة إياد نصار، ريهام عبد الغفور، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد وعدد آخر من الفنانين وضيفىّ الشرف دياب وأحمد فهيم.

ويجمع المسلسل إياد نصار، وريهام عبد الغفور، مجدداً في الدراما بعدما تعاونا سابقاً في مسلسلات "حارة اليهود" إخراج ماندو العدل عام 2015، و"أفراح القبة" إخراج محمد ياسين عام 2018 وكذلك "وش وضهر" العام قبل الماضى.

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