شكرا لقرائتكم خبر عن راجع معلوماتك واختار مسلسلك.. مسلسل ولاد الشمس على قناة On والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل ولاد الشمس على قناة On ، وتدور قصة مسلسل ولاد الشمس حول ولعة (أحمد مالك) ومفتاح (طه دسوقى) يتميان ويعيشان في دار الشمس ويقودهما مجدى (محمود حميدة) مدير الدار الفاسد للنشل والسرقة، ومع توالى الأحداث يتمرد ولعة ومفتاح على مجدى ويصارعانه ويجدان نفسهما أمام مسئولية الحفاظ على أخواتهم في الدار، فماذا لـ ولعة ومفتاح في مواجتهما مع مجدى.

مسلسل ولاد الشمس ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج شركة united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين.

وتستمر المتحدة للخدمات الإعلامية خلال مسلسل ولاد الشمس فى سياستها بتصعيد النجوم النجوم الشباب لتصدر البطولة في الدراما، وذلك باسناد بطولة العمل إلى الفنانين أحمد مالك وطه دسوقى وذلك على غرار ما قامت به الشركة في رمضان الماضى 2024، بتصعيد الفنانين أحمد داش وعصام عمر وتصدرهما بطولة مسلسل مسار اجبارى وحققت التجربة نجاحا لافتا.

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