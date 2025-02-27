شكرا لقرائتكم خبر عن سامي الحفناوي: هاني شاكر طلب مني أغنية زي "لولاكي" فعملنا "علي الضحكاية" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الموسيقار سامي الحفناوي، أنه حقق نجاح كبير خلال تلحين أغنية "كوكب تاني" لكن انتشر منظور عنه أنه يقدم أغاني درامية فقط، قائلا: "طلع عني منظور أني مش بعرف اعمل غير أغاني الدراما وأنا قلت يعني ايه ملحن مش بيعرف يعمل غير لون واحد وده كلام غلط ومش مظبوط وضايقيني".

وأضاف سامي الحفناوي، خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، مع الاعلامي محمد العسيري، المذاع على قناة الوثائثية أنه كان في هذه الفترة منطلق وصدور هذه الشائعات عليه بأنه لا يقدم سوى أغاني دراما تعطل مسيرته الفنية ثم جاءت أغنية "لولاكي"، مشيرا إلى أنه قدم الأغنية كهدية لعلي حميدة وحققت نجاح كبير.

وكشف سامي الحفناوي، عن أنه بعد فترة تلقى اتصال من هاني شاكر قائلا: "كلمني عن ألحاني وإعجابه بها في كوكب تاني ولولاكي وطلب مني اعمل له أغنية زي لولاكي وكان ده في نهاية الثمانينات لكن أنا قلت له هي مش لونك ولكن هو كان عنده إصرار يقدم زيها وقلت له حاضر وبعدين عملت له علي الضحكاية لأن له كلمات وألحان تليق على صوته".

