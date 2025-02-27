شكرا لقرائتكم خبر عن راجع معلوماتك واختار مسلسلك.. مسلسل قلبى ومفتاحه يعرض على قناة on والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل قلبي ومفتاحه على قناة on ، وهو المسلسل الذي ينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، بطولة: آسر ياسين، مي عزالدين، دياب، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وتدور أحداث العمل في إطار رومانسي اجتماعي حول السائق عزت الذي يلتقى بالزبونة ميار خلال عمله كسائق أوبر، ويشعر بانجذاب نحوها، ليتفاجأ بعرضها الزواج عليه، بعد طلاقها من زوجها 3 مرات وبحثها عن محلل.

ويسجل المسلسل عودة المخرج تامر محسن إلى دراما رمضان بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمه "لعبة نيوتن"، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، وغيرهم من الفنانين.

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