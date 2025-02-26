وفاة الممثلة ميشيل تراختنبرغ عن عمر يناهز 39 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 11:58 مساءً - توفيت الممثلة الأمريكية ميشيل تراختنبرغ Michelle Trachtenberg نجمة مسلسل (Gossip Girl) عن عمر يناهز 39 عاماً، حيث عُثر على جثتها داخل منزلها.

وأفادت تقارير إعلامية أن ميشيل تراختنبرغ عُثر عليها اليوم الأربعاء متوفاة داخل شقتها بمدينة نيويورك، وتم استدعاء الشرطة، التي لم تعلن وجود شبهة جنائية حول وفاتها.

ومن المتوقع أن يحدد تشريح الجثة سبب وفاة ميشيل تراختنبرغ، التي اشتهرت بشخصية «جورجينا سباركس» في «Gossip Girl» و«دون سامرز» في «Buffy the Vampire Slayer»، وغيرها من المسلسلات الناجحة.

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من هي ميشيل تراختنبرغ؟

وبدأت ميشيل تراختنبرغ التمثيل منذ الطفولة وهو ما جعلها مشوارها الفني طويلًا مقارنة بعمرها القصير وفي الآونة الأخيرة، أثارت صور الممثلة الراحلة عبر منصات التواصل الاجتماعي، قلق معجبيها حول صحتها، لكنها ردت مؤكدة أنها بصحة جيدة.

وتركت ميشيل تراختنبرغ بصمة مميزة في عالم الترفيه، وكان آخر أعمالها ظهورها في إعادة إنتاج مسلسل «Gossip Girl» عام 2023.

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