اليكم موعد مسلسل "الغاوي" لـ أحمد مكي في رمضان 2025 .. ليس في بدايته

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المخرج المصري ماندو العدل عن موعد عرض مسلسله المنتظر "الغاوي" في النصف الثاني من رمضان 2025، مؤكداً أنه سيكون من أبرز الأعمال الدرامية لهذا العام.
المسلسل الذي تدور أحداثه في 15 حلقة، يشارك في بطولته النجم أحمد مكي في دور "شمس نصر العدوي"، شاب يواجه تحديات الحياة العاطفية بعد أن تترك له زوجته رعاية ابنه، في قصة مؤثرة مليئة بالمواقف الصعبة، ويشارك في العمل عدد من الممثلين البارزين مثل عائشة بن أحمد، وعمرو عبد الجليل، وأحمد بدير، وأحمد كمال، وولاء الشريف، ومحمد لطفى، وكرم جابر، وهاجر عفيفي، بالإضافة إلى مغني الراب أبيوسف، ومغني المهرجانات كزبرة.
هذا ويُعد "الغاوي" من أواخر أعمال أحمد مكي الدرامية بعد مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن الذي عرض في رمضان 2024.
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