محمد رمضان يُفاجئ محبيه بمسابقة جديدة - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أثار الفنان المصري محمد رمضان حماسة محبيه بمفاجأة جديدة أعلن عنها عبر صفحته الرسمية، حيث نشر رسالة شوق قائلاً: "اسمعوا الڤويس واستنوا المفاجأة الليلة على الواتس اب الخاص بي. . اضغطوا على اللينك للاشتراك".

كما شهدت شوارع طنطا والمحلة وكفر الزيات في محافظة الغربية اليوم إقبالاً كبيراً من العائلات التي تجمعت حول سيارة رمضان أثناء تجواله للمشاركة في فعاليات برنامج "مدفع رمضان". حيث شهدت هذه الأماكن توافد الآلاف من المواطنين لالتقاط الصور معه، وقد تم تأمين المسيرة بفرق أمنية من مديرية أمن الغربية، بما في ذلك تشكيلات أمنية ومركبات شرطة، لضمان سير السيارة بسلاسة. كما أثار البرنامج إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا محمد رمضان بزيارة المزيد من المدن المصرية لإضفاء البهجة على الأسر والعائلات.

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