تركي آل الشيخ يكـ شف عن البرومو الرسمي لبرنامج "إيلون ماسك" لـ رامز جلال - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - أعلن المستشار تركي آل الشيخ عبر حساباته عن البرومو الرسمي لبرنامج "إيلون ماسك" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، يظهر البرومو جانباً جديداً من أسلوب المقالب الذي يعتمد عليه رامز جلال، حيث يتفاعل مع ضيفه في مواقف مثيرة تمزج بين الفكاهة والمفاجآت.

يترقب الجمهور عرض البرنامج في الموسم الرمضاني المقبل 2025، حيث يعد بمفاجآت جديدة ومحتوى مختلف في إطار المقالب التي طالما اشتهر بها رامز.

من ناحية أخر كانت قد أعلنت منصة "شاهد"، عن تفاصيل برنامج المقالب الجديد "رامز إيلون مصر"، للفنان المصري رامز جلال، المقرر عرضه في شهر رمضان 2025. تشارك في البرنامج الفنانة اللبنانية نوال الزغبي والفنان المصري محمد نور، اللذان سيساعدان رامز في خداع الضيوف، عبر إقناعهم بالمشاركة في لجنة تحكيم، قبل أن يفاجأوا بثلاثة مقالب من رامز جلال.

البرنامج سيعتمد على تقنيات الخيال العلمي والذكاء الإصطناعي، ويتم تصويره في الرياض، وقد نشر رامز جلال البوستر الرسمي للعمل عبر حسابه، مرفقًا بتعليق: "اربطوا الأحزمة لأن الصدمة جاية بسرعة الصاروخ".