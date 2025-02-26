شكرا لقرائتكم خبر عن رتب أولويات المشاهدة.. عرض مسلسل حسبة عمرى على قناة dmc وcbc والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم دراما رمضان عرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc و cbc، ومسلسل حسبة عمري وقوع خلافات بين روجينا التى تجسد شخصية سوسن، وزوجها عمرو عبد الجليل الذى يقوم بشخصية فاروق، بعد زواج دام 20 عاما، وبعد سفر ابنتهما، فيكتشفان صعوبة الحياة بعدها، لتبدأ أزماتهما في التصاعد، ويدخل الثنائي في صراع طويل يحاول كل منهما فيه إزعاج الآخر بكل الطرق وهزيمته قانونياً واجتماعياً ونفسياً ومادياً، وتقرر سوسن تطليق نفسها من فاروق وتطالبه بحق "الكدّ والسعاية".

مسلسل حسبة عمري من إنتاج شركة inspire studios productions وبطولة النجمة روجينا ، عمرو عبد الجليل ، محمود بزاوى و محمد رضوان ، علي الطيب ، نادين فاروق و عمر رزيق و إخراج مي ممدوح تأليف محمود عزت.

يشار إلى أن روجينا قدمت آخر أعمالها مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.



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