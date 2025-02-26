شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يزور لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار النجم تامر حسنى، لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، للاطمئنان على صحته، و الجلوس معه و التحسين من حالته النفسية.

وقد أعلن النجم تامر حسنى، التكفل بعلاج لاعب الزمالك السابق إبراهيم شيكا، عبر خاصية ستوري على حسابه على إنستجرام.

وكتب قائلا:" يا إبراهيم يا حبيبي دكتور أشرف صبحي حقيقي إنسان طيب ومحب للخير، وقدامي ساعد ناس كتير قوي فوق ما تتصور، أكيد انشغالاته هي السبب، بس أنا هساعد معاك إن صوتك يوصلة، يا دكتور أشرف يا حبيب الكل، أتمنى ربنا يقدرك والكابتن إبراهيم الدولة تهتم به وبعلاجه.



وتابع في كلامه: "يا إبراهيم يا حبيبي أنا جنبك بكل الدعم المادي الذي تحتاجه، وبعد أذنك ابعتلي رقمك حالا، وإن شاء الله الجهات المختصة في الدولة تهتم، ببركة شهر رمضان يارب، ربنا يشفيك يا حبيبي وتقوم بمليون سلامة لأهلك وجمهورك".

وانتهى النجم تامر حسنى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.