شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تدعوك لمشاهدة مسلسل فهد البطل للنجم أحمد العوضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد عرض برومو مسلسل فهد البطل، المقرر عرضه على شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن الأعمال الرمضانية 2025 تدور أحداث المسلسل حول فهد الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض له، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله يدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته، فيما يلي نستعرض أبرز الأسباب التي تدعوك - لمشاهدة مسلسل فهد البطل.

1- البداية من دور أحمد العوضى يجسيد شخصية الصعيدى للمرة الأولى في مسيرته.



2- مغامرة جديدة للعوضى بلعب دور الأب والابن أيضا في أحداث مسلسل.



3- تعاون لأول مرة لنجم أحمد عبد العزيز مع العوضى.



4- قصة حب بين العوضى وميرنا نور الدين داخل أحداث.



5- صراع محمود البزاوي وحمزة العيلى ضد أحمد العوضى.



6- حجاج عبد العظيم وجمال يوسف يتاجران فى الآثار.



7- قصة حب من طرف واحد ليارا السكرى لأحمد العوضى.



8- صراعات العوضى وأحمد العزيز بسبب قتل أبيه بسبب الحقد.

9- من مفأجاة مسلسل ظهور وفاء عامر ضيفة شرف مع أحمد العوضى.

10- هتقدم المطربة الشعبية رحمة محسن عددا من الأغانى خلال أحداثه.

مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

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