شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تحمسك لمشاهدة مسلسل عقبال عندكوا لحسن الرداد وإيمى سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يومان تفصلنا عن انطلاق موسم دراما رمضان 2025، ومن ضمن المسلسلات الكوميدي المنتظرة من قبل الجمهور هو مسلسل عقبال عندكوا بطولة النجمان حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيما يلي نستعرض أبرز الأسباب التي تدعوك لمشاهدة المسلسل.

1- عودة الفنانة إيمي سمير غانم إلى الساحة الفنية بعد فترة غياب طويلة.



2- الكيميا الخاصة بين حسن الرداد وإيمي سمير غانم في أعمالهما الفنية مع بعض.



3- عارفة عبد الرسول تلعب دور الأم جميع حلقات بشكل مختلف عصرية، وشعبية، وطيبة، وشريرة.



4- هتشوف حلقة منفصلة كل حلقتين قصة وحكاية جديدة تركز على الحياة الزوجية.



5- ايمى أدوار مختلف في حلقات منها شخصية مدرسة، ومحكمة، ومطربة.



6- حسن الرداد يلعب بأكثر من شخصية، ومنها شخصية طيار، وسيناريست، وشاعر.

مسلسل عقبال عندكوا يشارك فى بطولته إلى جانب إيمى سمير غانم وحسن الرداد كل من: محمد ثروت، إنعام سالوسة، عارفة عبد الرسول، علاء مرسي، وحجاج عبد العظيم، ومن تأليف أحمد سعد والي وعلاء حسن وإخراج علاء إسماعيل ومن إنتاج أحمد السبكي، والعمل يُعيد ثنائية إيمى سمير غانم وحسن الرداد على الشاشة الصغيرة بعد 7 سنوات من آخر عمل جمعهما فى الدراما وهو عزمى وأشجان.

إيمي سمير غانم تعود إلى دراما رمضان 2025 بمسلسل عقبال عندكوا بعد غياب دام 5 سنوات، وتحديداً منذ آخر أعمالها فى دراما رمضان، مسلسل "سوبر ميرو الذي تم عرضه في شهر رمضان من عام 2019، وشارك في بطولته سمير غانم، حمدي الميرغني، محمد ثروت، ملك قورة، إنعام سالوسة وضيفة الشرف دلال عبد العزيز والعمل من إخراج وليد الحلفاوى.

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