شكرا لقرائتكم خبر عن الموسيقار سامي الحفناوي: كنت بحلم ألحن للسيدة فيروز ولم يحدث اتفاق والان مع تفاصيل الخبر

أكد الموسيقار سامي الحفناوي، أن التلحين للسيدة فيروز كان حلم كبيرة بالنسبة له ولكن لم يحدث اتفاق، قائلا: "حلم كبير إني كنت ألحن لفيروز وكان في فترة من الفترات كنت بعمل أول البوم لنجاة الصغيرة والفترة دي كل المنتجين كانوا بيسألوني عايز اعمل ايه بعد ما اخلص نجاة وقلت بفكر في فيروز".

وأضاف سامي الحفناوي، خلال لقاء ببودكاست "كلام في الفن"، مع الاعلامي محمد العسيري، المذاع على قناة الوثائقية، أنه قال بمجرد أن يجهز موضوع مناسبة لفيروز سيقدمه، مضيفا: "أخذنا وقت لتجهيز الألحان لفيروز ومكنتش فاضي وقتها وكان عندي أعمال بحضرها وبسجلها وبدأنا المشروع ومحصلش اتفاق".

كما تحدث عن تفاصيل أغنية "سلمنا على التروماي" التي غناها الفنان الراحل نجاح الموجي وكشف تفاصيل علاقته بالفنان الراحل علي حميدة وتفاصيل أغنية لولاكي، وحكي عن جوانب من رحلته في عالم الفن، وعلاقته مع كبار الفنانين، وكذلك تجاربه في تلحين العديد من الأغاني التي حققت نجاحًا واسعًا.

