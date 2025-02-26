شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. دينا فؤاد تشعل انستجرام بأناقتها فى إطلالة عصرية ساحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة دينا فؤاد إطلالة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة عصرية أنيقة تجمع بين البساطة والتميز.

وارتدت دينا فؤاد قميصًا أبيض بتصميم عصري، مع تنورة قصيرة مزخرفة، وأكملت إطلالتها بحذاء طويل أنيق ينسجم تمامًا مع باقي تفاصيل ملابسها، كما أضفت لمسة من الفخامة على إطلالتها بحقيبة يد صغيرة من ماركة شهيرة ونظارات شمسية تعكس ذوقها الرفيع.

وحظيت الإطلالة التي نشرتها النجمة دينا فؤاد بإعجاب متابعيها الذين أثنوا على أناقتها وذوقها الرفيع في اختيار ملابسها، وتفاعل جمهورها بشكل كبير مع الإطلالة عبر التعليقات والإعجابات.

وعلقت دينا فؤاد على الصور بجملة: قريبًا غزل فى رمضان، فى إشارة منها لتجسيدها شخصية غزل بمسلسل "حكيم باشا" المقرر عرضه في موسم رمضان على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة watch it.



النجمة دينا فؤاد بإطلالة ساحرة



النجمة دينا فؤاد





















وتظهر دينا فؤاد تبعا للأحداث فى شخصية زوجة "حكيم باشا"، حيث يعد دورها من الشخصيات المحورية فى سير الأحداث ومن أصعب وأقوى الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، حيث تتسم شخصيتها بالقوة، وتحمل الكثير من المفاجآت خلال أحداث المسلسل.

ويعد مسلسل حكيم باشا من بين الأعمال المنتظرة في الموسم الرمضاني 2025، حيث يشهد أحداثًا مشوقة ومليئة بالتوتر والصراع، ويقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.

وكانت النجمة دينا فؤاد قد حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، وتم تكريمها بمهرجان الأفضل وتصدرت تريند محرك البحث "جوجل"، وذلك بعد تألقها اللافت في فعاليات مهرجان الأفضل لعام 2024، حيث تم تكريمها على نجاحها فى مسلسل "حق عرب" والذى تم عرضه رمضان الماضى، حيث واستطاعت دينا فؤاد أن تتفوق على نفسها بأداء مميز.