شكرا لقرائتكم خبر عن وليد شوشة: لدى توقعات كبيرة لمسلسل الغاوى لأحمد مكى والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور وليد شوشة عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بالقاهرة والإسكندرية أن الدراما في مصراختلفت خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الصورة البصرية بالإضافة لتنوع موضوعاتها، وقال: لدينا تنوع كبير في الدراما فلدينا مسلسلات الأكشن، والكوميدي وغيرها، وخلال هذا الموسم من شهر رمضان سنتمتع بوجبة دسمة من هذه التنويعة الكبيرة.

وتابع شوشة: أتوقع أننا سنرى نموذج جديد للنجم أحمد أمين، في مسلسل" النص"، خاصة أنه شخص موهوب للغاية، ولديه دائما قدرة على التجديد من وقت للآخر، ويستطيع أن يصيغ نفسه بطرق مختلفة.

واسترسل قائلاً: “لدي توقعات كبيرة لمسلسل “الغاوي” الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، خاصة بعد النجاح الساحق الذي حققه في الأجزاء الخمسة من مسلسل “الكبير أوي”. أحمد مكي يمتلك موهبة استثنائية لا تقتصر على التمثيل فقط، بل تشمل الكتابة والإبداع في تقديم شخصيات متنوعة ومحبوبة. هذا العام، يطل علينا بشكل جديد ومختلف في مسلسل “الغاوي”، وأنا على يقين بأن براعته في الأداء وروحه الفريدة ستجعله يقدم تجربة فنية مميزة تضيف إلى رصيده الفني الناجح، وتحقق صدى إيجابياً لدى الجمهور".