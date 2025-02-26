شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة ميشيل تراختنبرج عن عمر 39 عامًا داخل منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفيت الممثلة ميشيل تراختنبرج، التي اشتهرت بأدوارها في "Gossip Girl" و"Buffy the Vampire Slayer"، عن عمر ناهز 39 عامًا، داخل منزلها في مدينة نيويورك.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Deadline، فإن تراختنبرج، عُثر عليها فاقدة للوعي وغير مستجيبة في شقتها في مانهاتن، وفقاً لشرطة مدينة نيويورك، وكانت قد خضعت مؤخرًا لعملية زرع كبد، ولم يتم تأكيد سبب وفاة تراختنبرج، لكن شرطة مدينة نيويورك قالت إنه لم يتم الاشتباه في ارتكاب جريمة، وفي بيان لشرطة مدينة نيويورك، قالت إن الضباط استجابوا لاستدعاء رقم الطوارئ 911 بعد الساعة 8 صباحًا بقليل يوم الأربعاء، وأعلن عمال الطوارئ الطبية وفاة تراختنبرج.

ونقل التقرير تصريحات من مدير اعمالها جاري مانتوش في بيان: "يؤسفنا أن نؤكد وفاة ميشيل تراختنبرج، وتطلب الأسرة الخصوصية لخسارتهم، لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وولدت تراختنبرج في نيويورك في 11 أكتوبر 1985، وبدأت التمثيل في سن مبكرة، وكانت تبلغ من العمر 3 سنوات عندما بدأت الظهور في الإعلانات التجارية وسرعان ما حصلت على أول عمل تلفزيوني لها، في سلسلة Nickelodeon والتي تم بثها في منتصف التسعينيات، في سن العاشرة، حصلت على أول دور سينمائي لها عام 1996، حيث لعبت دور المحققة الطموحة التي تحمل نفس الاسم أمام روزي أودونيل وجيه سميث كاميرون.