مي كساب تزف خبراً ساراً لمحبيها.. فما علاقة مسلسل المداح5؟

مي كساب تمازح جمهورها

View this post on Instagram A post shared by Mai Kassab (@maikassab)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:28 مساءً - أزاحت الفنانةالستار عن ملامح الشخصية التي سوف تقدمها خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسلإذ تدعى "مريم عاكف" وتعمل كخبيرة توقعات، وطمأنت "مي" محبيها بطريقة تغلب عليها "خفة الدم" بأنها لن تأخذهم معها في "المداح 5 " في رحلة البحث عن نجلها كما حدث في آخر أعمالها الرمضانية، ولا سيما في مسلسل "العتاولة" الذي عُرض العام الماضي 2024، ومسلسل "جعفر العمدة" الذي تم عرضه عام 2023.وحمّست مي كساب متابعيها لشخصية "مريم كاف"، من خلال نشر صورة لها من أحد مشاهدها بالمسلسل، معلقة: "خبر سار للجمهور الحبيب ارتاحوا السنة دي، الحمد لله مش هتدوروا معايا على إبني. مريم عاكف، خبيره توقعات، إن شاء الله تبسطكم في المداح5".

يمكنكم قراءة... أوكا يشوّق جمهوره لعمل جديد يجمعه بزوجته مي كساب

أبطال الجزء الخامس من "المداح"

أحدث الأعمال الفنية لـ مي كساب

" يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، يأتي من بطولة: حمادة هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، أحمد بدير، هبة مجدي، خالد سرحان، يسرا اللوزي، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن محيي الدين، محمد علي رزق، تامر شلتوت، حسني شتا، صبحي خليل، أحمد ماهر، جوري بكر، دارين حداد، محمد عبد الحافظ، طارق النهري وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج صادق الصباح.وتجدر الإشارة بأن الفنانة مي كساب كان من المفترض أن تتواجد في الموسم الرمضاني لهذا العالم بمسلسل آخر وهو "نون النسوة" ولكنه خرج من المنافسة بسبب ضيق الوقت الذي واجه صنّاع هذا العمل.

مي كساب شاركت الشهر الماضي في عرض مسرحية "البقاء للأصيع" على مسرح محمد العلي في البوليفارد سيتي، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض، المسرحية بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، محمد أسامة أوس أوس، أحمد فتحي، ومن تأليف كريم سامي، وأحمد عبد الوهاب، وإخراج محمد أوتاكا، وإنتاج صلاح الجهيني، ومحمد نصار.

وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي، بعد أن شحت موارد الأرض، وتنطلق بعثة فضائية مصرية لاستكشاف كواكب جديدة قابلة للحياة، فتواجه قوانين وعادات غريبة تكشف استحالة إيجاد موطن بديل ليعيش الإنسان عليه.

https://www.instagram.com/p/DEndqtMNK_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEndqtMNK_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DEndqtMNK_b/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».