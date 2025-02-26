أوليفيا مون تؤكد بأنها أصبحت أكثر تسامحاً خلال رحلة علاجها من سرطان الثدي

أوليفيا مون تؤكد بأنها أصبحت شخصاً أكثر لطفاً

أوليفيا مون تؤكد بأن زوجها تعامل مع الأمر بشكل رائع

أوليفيا مون تدعم التوعية بـ سرطان الثدي من خلال صورة بصحبة ابنتها

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كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:28 مساءً - أكدت الفنانة الأمريكيةOlivia Munn بأنها تتمتع بصحة جيدة، وذلك خلال لقاء مع مجلة "PEOPLE" خلال حضورها حفل TIME Women of the Year Gala لعام 2025 أمس الثلاثاء.وقالت الفنانة أوليفيا مون إنها تتمتع بصحة جيدة، موضحة بأنها تتناول العديد من الأدوية المُختلفة، وتعتقد أن أي شخص عانى من الإصابة بالسرطان وبشكل خاص سرطان الثدي، يعرف أن هناك علماً يُحدد أن الأدوية مُفيدة لحالتك، وعن تجربتها خلال رحلة علاجها أوضحت أن بالطبع هناك أياماً جيدة وأخرى سيئة، ولكنها قد حققت خطوة جيدة تجاه العناية بصحتها.كما تحدثتعن حياتها بعد تشخيص إصابتها بـ سرطان الثدي، حيث قالت إنها أصبحت شخصاً أكثر لطفاً مع نفسها ولا تضغط عليها للخروج أو القيام بالعديد من الأشياء، كما أنها تستمتع أيضاً بقضاء الوقت مع عائلتها في المنزل.وأضافت بأن قبل أن يتم تشخيصها بهذا المرض كانت تسعى لأن تُنجز بعض المهام، وقد استغلت فترة علاجها في إعداد قائمة بالمهام التي كان يتعين عليها القيام بها، والآن أصبحت قائمة مهامها أقصر كثيراً، مؤكدة بأنها تحب التنظيم وحالياً منزلها فوضوي للغاية ولا تعرف إذا كان ذلك بسبب رحلة علاجها من السرطان أو لأن لديها طفلين.وقالتإنها لا تقلق بشأن الفوضى في منزلها فهي تمنح نفسها الكثير من الراحة في مثل هذه الأمور، وحينما تستيقظ تمنح نفسها فرصة لتحقيق أهداف يمكن تحقيقها بدلاً من وضع أهداف كبيرة تجعلها تشعر بأنها فشلت، مؤكدة بأنها كل يوم تشعر بالنجاح بغض النظر عن مدى صغر هذا النجاح.وعن علاقتها بزوجها جون مولاني بجانبها خلال رحلة العلاج أكدت بأن ذلك جعل علاقتهما أقوى، وتراه الأفضل على الإطلاق حيث إنهما قريبان جداً وزوجان رائعان، وأصبحت علاقتهما أقوى ليس فقط بسبب الأبناء ولكن بسبب خوضهما سوياً معركة محاربة السرطان وبأن زوجها تعامل مع الأمر بشكل رائع، وفقاً لحديثها مع "PEOPLE".يمكنك قراءة.. أوليفيا مون تحكي لأول مرة تفاصيل مرضها بسرطان الثدي: أجريت 4 عمليات جراحيةيُذكر أن في أكتوبر الماضي كانت قد نشرت الفنانةصورة لها وهي تحتضن ابنتها "ماي" جنباً إلى جنب مع تعليق جاء لنشر الوعي بـسرطان الثدي، عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" وعلقت عليها قائلة: "في مثل هذا ـ الوقت من العام الماضي كنت أتعافى من الجراحة الرابعة، والآن أنا مع طفلتي"، وأضافت خلال تعليقها: "بدأ شهر التوعية بسرطان الثدي، في العام الماضي، تم تشخيصي بسرطان الثدي الثنائي من النوع B. وكان هناك العديد من الأشخاص الذين لعبوا دوراً أساسياً في إنقاذ حياتي".ومن خلال تعليقها تحدثت عن طبيبتها المُعالجة قائلة: "قد ساعدتني الدكتورة عليابادي في تحديد مساري نحو البقاء على قيد الحياة، لقد استخدمت اختبار تقييم المخاطر Tyrer-Cuzick لحساب خطر إصابتي بـ سرطان الثدي، ولقد قادتني نتيجتي المرتفعة إلى طريق من الاختبارات العديدة التي أدت إلى تشخيص إصابتي بالسرطان".وكان قد تم تشخيص إصابةبسرطان الثدي الثنائي في أبريل عام 2023، ومنذ تلك الفترة أجرت خمس عمليات جراحية، من ضمنها استئصال العقدة الليمفاوية واستئصال الثديين واستئصال الرحم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».