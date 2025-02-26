الإعلان التشويقي الأول لبرنامج رامز أيلون مصر.. رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 26 فبراير 2025 10:28 مساءً - تفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا مع الإعلان التشويقي الأول لبرنامج "رامز أيلون مصر"، والذي يقدمه الفنان رامز جلال وذلك بعدما قام المستشار تركي آل الشيخ -رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية- بنشره عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".
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حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به، حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".
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برومو "رامز أيلون مصر"وظهر في البرومو التشويقي الأول لبرنامج "رامز أيلون مصر" عدد من ضحايا البرنامج مثل: فيفي عبده، أحمد العوضي، حسام حبيب، ومن نجوم الكرة؛ إمام عاشور، حسام حسن مدرب منتخب مصر، نبيل عماد دونجا، ناصر منسي، حسام عبد المجيد، طاهر محمد طاهر، أشرف بن شرقي وآخرون.
خدعة البرنامجويستعين رامز جلال بكل من؛ نوال الزغبي ومحمد نور، ليكونا جزءًا من عملية استدراج الضيوف إلى المقلب، حيث من المقرر أن تدور الفكرة حول إيهام الضيوف بأنهم سيشاركون في لجنة تحكيم لمسابقة مواهب، قبل أن يجدوا أنفسهم فجأة ضحايا لمقلب رامز الجديد.
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تفاصيل برنامج "رامز إيلون مصر"ويبدأ البرنامج بفقرة أعضاء لجنة تحكيم على أحد المسارح والتي تتكون من المطربة نوال الزغبي واحد لاعبي كرة القدم ورامز جلال الذي يتخفى في شخص آخر.
حيث يطل الفنان رامز جلال، على جمهوره في رمضان هذا العام، بنسخة تلفزيونية جديدة من سلسلة المقالب الشهيرة الخاصة به، حيث يقدم في موسم برامج رمضان 2025، برنامج "رامز إيلون مصر".
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».