محكمة إسطنبول تحكم بالسجن 10 أشهر على سيردار أورتاش بتهمة الترويج للمراهنات غير القانونية

ميرنا وليد - بيروت - قضت محكمة الجنايات في إسطنبول بالسجن لمدة 10 أشهر على المغني التركي سيردار أورتاش، مع فرض غرامة مالية قدرها 400 ليرة تركية، بتهمة الترويج للمراهنات غير القانونية وتحفيز الأفراد على المشاركة فيها، وقد دافعت محامية أورتاش عن موكلها، مشيرة إلى أن منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن يهدف إلى تحفيز الناس على المراهنات، وأنه ليس له نية إجرامية.

كما أكدت أن أورتاش لم يُدان بأي جرائم سابقة. ومع ذلك، قررت المحكمة إدانته وحكمت عليه بالسجن والغرامة.

نظرًا لعدم وجود سجل جنائي سابق للمغني، تم تعليق تنفيذ الحكم مؤقتاً، مما يعني أن العقوبة لن تُنفذ إلا إذا ارتكب أورتاش مخالفة أخرى خلال الفترة القادمة.

الجلسة شهدت استدعاء الفنان محمد علي أربيل كشاهد، حيث أكد أن الدعوة التي تلقاها هو وأورتاش كانت لحضور افتتاح فندق في مالطا، ولم يكونا على علم بأن المناسبة تشمل الترويج لمراهنات غير قانونية. وأضاف أربيل أن البث المباشر للمناسبة تحول إلى بيئة مراهنات مفاجئة، وأنه حاول مغادرة المكان لكنه لم يجد رحلة جوية في الوقت المناسب.

من جانبه، قال سيردار أورتاش في شهادته إن الحدث لم يكن إعلاناً ترويجياً متعمداً، مشيرًا إلى أنه تفاجأ عندما تحولت الأجواء إلى مراهنات غير قانونية.

بناءً على الشهادات، طلب المدعي العام الحكم على محمد علي أربيل بالسجن بين سنة وثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة إلى 11 مارس لمنح الدفاع فرصة لتقديم دفوعهم النهائية.