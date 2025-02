وفاة ميشيل تراشتنبرغ بطلة "Gossip Girl" عن عمر 39 عامًا

ميرنا وليد - بيروت - توفيت الممثلة العالمية ميشيل تراشتنبرغ بطلة "Gossip Girl" عن عمر 39 عامًا، المعروفة بأدوارها في مسلسلي "Buffy the Vampire Slayer" و "Gossip Girl"، عن عمر يناهز 39 عامًا، حسبما أكدت مصادر رسمية.



تم العثور عليها في شقتها بمدينة نيويورك صباح الأربعاء في حالة غياب عن الوعي. وتُعامل الوفاة على أنها طبيعية، إذ يُعتقد أنها توفيت بسبب أسباب طبيعية، وسيتم تحديد سبب الوفاة من خلال التشريح الطبي.

بدأت ميشيل مسيرتها في هوليوود كطفلة، حيث ظهرت في المسلسل الشهير في التسعينات "The Adventures of Pete and Pete"، ثم كانت بداية ظهورها في السينما من خلال فيلم "Harriet the Spy" عام 1996، ومن هناك، انتقلت إلى أدوار أكثر نضجًا، حيث لعبت دور "دون سمرز" شقيقة "بافي" في "Buffy the Vampire Slayer"، و"جورجينا سباركس" في "Gossip Girl".